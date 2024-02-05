Стоматолог Новикова: зимой на фоне снижения иммунитета могут чаще болеть зубы
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На фоне этого у людей может наблюдаться снижение иммунитета, что создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов. Из-за этого хронические процессы переходят в стадию обострения, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, наиболее распространённым является обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период.
Специалист рекомендовала регулярно проходить осмотры у стоматолога, а также делать рентгеновские снимки.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.