Стоматолог Новикова: зимой на фоне снижения иммунитета могут чаще болеть зубы

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова объяснила обострение зубной боли зимой холодной погодой и ростом числа общих заболеваний.

На фоне этого у людей может наблюдаться снижение иммунитета, что создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов. Из-за этого хронические процессы переходят в стадию обострения, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, наиболее распространённым является обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период.

Специалист рекомендовала регулярно проходить осмотры у стоматолога, а также делать рентгеновские снимки.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.