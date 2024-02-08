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Прокурор запросил 8 лет и 7,5 года фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

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Гособвинение просит приговорить к восьми годам колонии строгого режима коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.
Прокурор запросил 8 лет и 7,5 года фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом информирует ТАСС.

Ещё двоим фигурантам дела — бывшему редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву — прокурор просит дать по 7,5 года лишения свободы в колонии строго режима.

В конце октября 2022 года Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RTпо делу о вымогательстве.

Также был арестован Кирилл Суханов.

Ещё одним подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал журналист Тамерлан Бигаев.

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