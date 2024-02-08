Прокурор запросил 8 лет и 7,5 года фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Гособвинение просит приговорить к восьми годам колонии строгого режима коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.

Об этом информирует ТАСС.

Ещё двоим фигурантам дела — бывшему редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву — прокурор просит дать по 7,5 года лишения свободы в колонии строго режима.

В конце октября 2022 года Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве.

Также был арестован Кирилл Суханов.

Ещё одним подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал журналист Тамерлан Бигаев.