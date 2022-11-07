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ТАСС: журналист Бигаев стал новым фигурантом дела о вымогательстве у Чемезова

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Журналист Тамерлан Бигаев стал новым подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
ТАСС: журналист Бигаев стал новым фигурантом дела о вымогательстве у Чемезова
  • РИА Новости

«Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что Бигаев работал на портале Life.ru, освещал жизнь звёзд шоу-бизнеса.

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве. Также был арестован коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов.

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