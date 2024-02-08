Невролог Филатова рассказала о видах головной боли

Врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова рассказала о типах головной боли.

«Головные боли делятся на первичные, которые представляют собой самостоятельное заболевание, и вторичные — они являются проявлением другого (основного) заболевания или нарушения: опухоли, травмы, инфекции, сосудистого нарушения (инсульта) и т. д.», — заявила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметила специалист, на долю первичных приходится более 95% всех головных болей. Около 15% случаев первичной головной боли — это мигрень, но самая распространённая (до 75%) — это головная боль напряжения (ГБН).

«Один из основных триггеров головной боли напряжения — стрессовая ситуация, которая длится более двух-трёх недель. Характерный симптом ГБН — сжимающий характер, сдавливающая боль в висках, в области затылка. Пациенты часто описывают её как ощущение напряжения или стягивания вокруг головы наподобие «каски». Это сопровождается хроническим эмоциональным напряжением, которое не позволяет человеку расслабиться, что как раз необходимо для смягчения боли», — сказала невролог.

Ранее невролог, эпилептолог кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что признаки инсульта зависят от зоны его локализации в мозге.