Врач Голубинская: потеря зрения и обмороки могут быть симптомами инсульта
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Например, локализация в затылочной доле может сопровождаться потерей зрения, заявила она в интервью Радио Sputnik.
Ещё одним симптомом инсульта могут быть эпилептические приступы — как большие, так и малые, отметила невролог.
«Иногда мини-эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе», — сказала Голубинская.
В ряду таких нетипичных проявлений мозгового кровоизлияния она также перечислила зрительные образы, странные запахи. Также человек может совершать необычные движения. Врач посоветовала ни в коем случае не игнорировать тревожащие симптомы и немедленно обращаться за помощью к специалистам.
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