Врач Голубинская: потеря зрения и обмороки могут быть симптомами инсульта

Невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, что признаки инсульта зависят от зоны его локализации в мозгу. Так, при инсульте в затылочной, лобной или височной долях симптоматика будет нетипичной.

Например, локализация в затылочной доле может сопровождаться потерей зрения, заявила она в интервью Радио Sputnik.

Ещё одним симптомом инсульта могут быть эпилептические приступы — как большие, так и малые, отметила невролог.

«Иногда мини-эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе», — сказала Голубинская.

В ряду таких нетипичных проявлений мозгового кровоизлияния она также перечислила зрительные образы, странные запахи. Также человек может совершать необычные движения. Врач посоветовала ни в коем случае не игнорировать тревожащие симптомы и немедленно обращаться за помощью к специалистам.

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