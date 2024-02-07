RT в Telegram
Подпишись

Врач Горенков дал советы по акклиматизации на отдыхе

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков дал рекомендации, как подготовиться к акклиматизации на отдыхе.
Врач Горенков дал советы по акклиматизации на отдыхе
  • Gettyimages.ru

«За одну — две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет, попросить врача назначить вам курс каких-то витаминов, заниматься спортом, не перегружать желудок тяжёлой едой», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Необходимые прививки лучше сделать не позднее, чем за месяц до отъезда, отметил специалист.

Также он обратил внимание, что стоит заранее скорректировать свой суточный ритм, если предстоит перелёт в другой часовой пояс.

«В первые дни путешествия очень важно вести себя рационально и умеренно. Не пускаться во все тяжкие, не злоупотреблять спиртными напитками, не подвергать себя тяжёлой физической и стрессовой нагрузке», — сказал Горенков.

После отпуска, необходимо внимательно относиться к здоровью, вовремя ложиться спать и рационально питаться, заключил эксперт.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить