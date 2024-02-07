Врач Горенков дал советы по акклиматизации на отдыхе

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков дал рекомендации, как подготовиться к акклиматизации на отдыхе.

«За одну — две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет, попросить врача назначить вам курс каких-то витаминов, заниматься спортом, не перегружать желудок тяжёлой едой», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Необходимые прививки лучше сделать не позднее, чем за месяц до отъезда, отметил специалист.

Также он обратил внимание, что стоит заранее скорректировать свой суточный ритм, если предстоит перелёт в другой часовой пояс.

«В первые дни путешествия очень важно вести себя рационально и умеренно. Не пускаться во все тяжкие, не злоупотреблять спиртными напитками, не подвергать себя тяжёлой физической и стрессовой нагрузке», — сказал Горенков.

После отпуска, необходимо внимательно относиться к здоровью, вовремя ложиться спать и рационально питаться, заключил эксперт.

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