Врач Горенков дал советы по акклиматизации на отдыхе
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«За одну — две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет, попросить врача назначить вам курс каких-то витаминов, заниматься спортом, не перегружать желудок тяжёлой едой», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.
Необходимые прививки лучше сделать не позднее, чем за месяц до отъезда, отметил специалист.
Также он обратил внимание, что стоит заранее скорректировать свой суточный ритм, если предстоит перелёт в другой часовой пояс.
«В первые дни путешествия очень важно вести себя рационально и умеренно. Не пускаться во все тяжкие, не злоупотреблять спиртными напитками, не подвергать себя тяжёлой физической и стрессовой нагрузке», — сказал Горенков.
После отпуска, необходимо внимательно относиться к здоровью, вовремя ложиться спать и рационально питаться, заключил эксперт.
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