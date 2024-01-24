RT в Telegram
Подпишись

Специалист Арутюнов рассказал о популярных странах среди российских туристов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.
Специалист Арутюнов рассказал о популярных странах среди российских туристов
  • Gettyimages.ru

«Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объём ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Арутюнов, россияне также ездят отдыхать в Японию и на острова Индийского океана.

«Если говорить о более нишевых направлениях, то это острова Индийского океана, Мальдивы, Япония и Южная Корея, но в цифрах им, конечно, ещё очень далеко до Турции, но тенденция положительная», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить