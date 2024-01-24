Специалист Арутюнов рассказал о популярных странах среди российских туристов

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.

«Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объём ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Арутюнов, россияне также ездят отдыхать в Японию и на острова Индийского океана.

«Если говорить о более нишевых направлениях, то это острова Индийского океана, Мальдивы, Япония и Южная Корея, но в цифрах им, конечно, ещё очень далеко до Турции, но тенденция положительная», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.