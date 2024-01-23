RT в Telegram
Подпишись

В России определили самые привлекательные для путешествий места в 2023 году

Короткая ссылка
В России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.
В России определили самые привлекательные для путешествий места в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © finwal

Его авторами стали журналисты и блогеры — участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.ру, пишет газета «Известия».

Лидером рейтинга по итогам прошлого года оказалась поездка в Приморский край: все участники поставили максимальную оценку — десять из десяти баллов.

Четыре тура по итогам года набрали по 9,7 балла из десяти. Это поездки в Мурманскую область (в январе), Тульскую и Калининградскую области, а также в Алтайский край.

Также в число туров с наивысшими оценками вошли поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ (9,6 балла из десяти), Ивановскую и Тюменскую области (по 9,5).

Ранее генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить