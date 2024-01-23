В России определили самые привлекательные для путешествий места в 2023 году

В России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.

Его авторами стали журналисты и блогеры — участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.ру, пишет газета «Известия».

Лидером рейтинга по итогам прошлого года оказалась поездка в Приморский край: все участники поставили максимальную оценку — десять из десяти баллов.

Четыре тура по итогам года набрали по 9,7 балла из десяти. Это поездки в Мурманскую область (в январе), Тульскую и Калининградскую области, а также в Алтайский край.

Также в число туров с наивысшими оценками вошли поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ (9,6 балла из десяти), Ивановскую и Тюменскую области (по 9,5).

Ранее генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.