Генпрокуратуру просят проверить правнучку Чкалова по статьям о госизмене и призывах к экстремизму

В Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой проверить действия и заявления правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой по статьям о госизмене и призывах к экстремизму. Автор письма руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывает в случае подтверждения изложенных в обращении фактов конфисковать её имущество и долю в предприятии.

RT ознакомился с направленным на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращением общественника Виталия Бородина, в котором глава ФПБК обращает внимание на то, что 30 января 2024 года на YouTube-канале медиапроекта «Холод»* вышло шоу «Ненавижу тебя? 2.0» с участием журналиста Олега Кашина** и Дарьи Богдановой, правнучки легендарного советского лётчика Валерия Чкалова, под названием «Олег Кашин vs Дарья Богданова / Желая поражения своей стране».

Общественник подчёркивает, что Богданова участвует в работе американской организации Freedom Birds for Ukraine, собирающей пожертвования на нужды ВСУ. Дарья Богданова лично отправила украинским боевикам 13 дронов, информация об этом содержится на сайте американского проекта. За эту помощь её наградили грамотой горсовета украинского Николаева. Сама Богданова в ходе эфира на YouTube-канале открыто заявляла, что «её донаты» идут на поддержку ВСУ. Кроме того, она высказывала пожелания об уничтожении России как единого государства.

Богданова активна в интернете — в обращении приводятся её комментарии в собственном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), где правнучка Чкалова говорит о желании «увидеть лица россиян в прицел». А когда в Киеве сносили памятник её знаменитому прадеду, она отреклась от него, говорится в обращении.

Общественник Бородин также подчёркивает, что Богданова была зарегистрирована в московской трёхкомнатной квартире «ведомственного дома в Большом Казённом переулке, недалеко от Садового кольца». Стоимость подобной недвижимости, отмечает автор обращения, может доходить до 35 млн рублей, а доход от сдачи в аренду превышать 100 тыс. рублей в месяц. Также, по словам Бородина, у Богдановой имеется «двушка» недалеко от парка «Сокольники» стоимостью свыше 15 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Дарье Богдановой также принадлежит 33%-ная доля в уставном капитале ООО НТК «Авант», специализирующегося на консультативной деятельности и работах в области компьютерных технологий (выручка за 2022 год — около 12 млн рублей).

Глава ФПБК просит Генпрокуратуру проверить изложенные в его обращении факты и в случае их подтверждения возбудить в отношении Богдановой уголовные дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Ранее RT сообщал, что Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Впоследствии доктор юридических наук Иван Соловьёв расценил подобные действия как призывы к терроризму, а замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал проверить слова Богдановой по статье о госизмене. Правнук Валерия Чкалова Игорь в разговоре с RT связал высказывания родственницы с общей антироссийской атмосферой в Европе, где живёт Дарья, и негативным влиянием супруга.

* Внесено в список СМИ-иноагентов решением Минюста РФ от 12.01.2024.

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