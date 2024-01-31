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RT поговорил с правнуком Валерия Чкалова Игорем

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RT поговорил с Игорем Чкаловым — правнуком Валерия Чкалова и троюродным братом Дарьи Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по Москве.

Игорь Чкалов — представитель Международного мемориального фонда «Чкалов». Он рассказал, что Богданова — единственная из семьи, кто покинул Россию. По его словам, она уехала около 15 лет назад не по политическим мотивам.

Чкалов отметил, что в начале специальной военной операции Богданова собирала деньги для гражданских лиц на Украине. Он подчеркнул, что слова родственницы сильно его расстроили, потому что вся семья живёт в России. Родные не разделяют взглядов Дарьи, подчеркнул собеседник RT.   

«Здравомыслящий человек такую позицию высказать не мог. Это просто попытка хайпа на весьма сомнительном поприще по собственной глупости и под влиянием внешних факторов, которые состоят из антироссийской пропаганды на территории Европы и влияния супруга», — сказал он. 

Ранее поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила призывы Богдановой нанести ядерный удар по Москве.

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