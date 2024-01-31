В СФ призвали проверить слова правнучки Чкалова о ядерном ударе по Москве

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила призывы правнучки знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве.

«Предательство интересов своей Родины, своего народа — страшнейший поступок. Это вопиющий факт, который не только осуждаем в обществе, но и уголовно наказуем... Богданова является правнучкой легендарного лётчика, а её мама — заведующая кафедры иммунологии МГУ. В Москве также проживает её бабушка, как и мама. Я уверена, что им очень больно от того поступка, который совершила Дарья», — считает сенатор.

Ковитиди считает, что Богданова «должна понимать, что она будет нести ответственность».

«Призывы к применению ядерного оружия против мирного населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. С правовой точки зрения такие безответственные высказывания подлежат проверке уже не только на предмет признаков экстремизма, но и на предмет признаков особо тяжких преступлений — подстрекательства к убийству двух и более лиц, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды. Следует их оценить и с точки зрения публичных призывов к развязыванию агрессивной войны», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве.