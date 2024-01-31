Юрист: слова правнучки Чкалова можно расценить как призывы к терроризму

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить правнучке знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой, которая призвала нанести ядерный удар по Москве.

«В действиях Богдановой есть состав преступления: публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет», — объяснил эксперт.

Также, по словам юриста, её деяния могут быть квалифицированы по ст. 205.2 УК России.

«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Также если Богданова является гражданкой Российской Федерации, то её действия необходимо также проверить на наличие признаков измены Родине. В любом случае необходимо оперативно дать уголовно-правовую оценку данным агрессивным и провокационным высказываниям. Возбуждение уголовного дела и отказ от явки к следователю может стать основанием для объявления Богдановой в международный розыск, а также заочного осуждения и передачи розыскной карточки в «Интерпол», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве.

Также она утверждала, что её не волнуют жизни граждан России, и выразила готовность стать спонсором такого преступления.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.