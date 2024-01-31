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Депутат Водолацкий — о призыве правнучки Чкалова: человек тяжело болен

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RT
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал в беседе с RT «больным человеком» правнучку знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, которая призвала нанести ядерный удар по Москве.

«К большому сожалению, правнучка такого легендарного лётчика выдвигает такие абсурдные идеи. Это может делать только лишь больной человек. Человек в здравом памяти, знающий историю, никогда такого не может сказать. Это человек, который, скорее всего, тяжело болен, она живёт в каком-то ином мире. Такие высказывания нельзя воспринимать всерьёз», — отметил парламентарий.

По его словам, те, «кто такие идеи в мыслях держит», должны понимать, что Россия — мощная ядерная держава.

«Откуда бы не началась атака на наша страну, то государство, которое рискнёт, оно будет просто стёрто с лица Земли», — заключил он.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить Богдановой.

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