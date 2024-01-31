Депутат Водолацкий — о призыве правнучки Чкалова: человек тяжело болен
«К большому сожалению, правнучка такого легендарного лётчика выдвигает такие абсурдные идеи. Это может делать только лишь больной человек. Человек в здравом памяти, знающий историю, никогда такого не может сказать. Это человек, который, скорее всего, тяжело болен, она живёт в каком-то ином мире. Такие высказывания нельзя воспринимать всерьёз», — отметил парламентарий.
По его словам, те, «кто такие идеи в мыслях держит», должны понимать, что Россия — мощная ядерная держава.
«Откуда бы не началась атака на наша страну, то государство, которое рискнёт, оно будет просто стёрто с лица Земли», — заключил он.
Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить Богдановой.