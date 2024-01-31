Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с «Лентой.Ру».
«Потому что сдаётся мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена», — сказал сенатор.
Парламентарий выразил надежду, что последуют правовые выводы в данной ситуации.
Ранее поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила призывы Богдановой нанести ядерный удар по Москве.