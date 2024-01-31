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Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

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Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что заявление правнучки лётчика Валерия Чкалова о ядерном ударе по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены.
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с «Лентой.Ру».

«Потому что сдаётся мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена», — сказал сенатор.

Парламентарий выразил надежду, что последуют правовые выводы в данной ситуации.

Ранее поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила призывы Богдановой нанести ядерный удар по Москве.

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