Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что заявление правнучки лётчика Валерия Чкалова о ядерном ударе по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены.

Об этом он сказал в беседе с «Лентой.Ру».

«Потому что сдаётся мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена», — сказал сенатор.

Парламентарий выразил надежду, что последуют правовые выводы в данной ситуации.

Ранее поддерживающая ВСУ правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила призывы Богдановой нанести ядерный удар по Москве.