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Минстрой: окончательное решение по льготной ипотеке в России — за президентом

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Окончательное решение о судьбе льготной ипотеки в России будет принимать президент, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Минстрой: окончательное решение по льготной ипотеке в России — за президентом
  • РИА Новости

«Наша дальнейшая работа будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей, квартиру большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам этого не скажет, кроме президента нашей страны. Все последние годы решения принимались именно президентом», — цитирует его РИА Новости.

Стасишин добавил, что в кабмине нет разногласий о развитии ипотеки, несмотря на разные позиции.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 лет в 2020 году до 25 лет.

Также российский лидер Владимир Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей.

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