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В Петербурге рассказали о переходе на электронный медицинский документооборот

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович рассказала о переходе на электронный медицинский документооборот.
В Петербурге рассказали о переходе на электронный медицинский документооборот
  • РИА Новости

«Ушедший 2023 год ознаменовался переходом на полный электронный медицинский документооборот 56 медицинских организаций Петербурга, что составляет 25% от всех городских медицинских учреждений. Абсолютно всё, что происходит внутри медицинской организации, будь то поликлиника, больница, диспансер, начиная с момента записи пациента и заканчивая его выпиской после лечения, оформляется только в электронном виде», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, самому пациенту для этого ничего делать не нужно — процесс происходит автоматически внутри организации.

Как отметила Гранатович, для создания единого цифрового контура в здравоохранении в городе создали портал врача, в котором специалист при посещении его пациентом может посмотреть все факты обращения за оказанием медпомощи.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Татарстана расширили перечень услуг в 2024 году.

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