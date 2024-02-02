В МФЦ Татарстана расширили перечень услуг в 2024 году
- РИА Новости
Всего МФЦ Татарстана оказывают 285 видов услуг, сообщает «Реальное время».
Музафарова рассказала, какие новые услуги жители смогут получать в текущем году. Это приём отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организация отдыха детей в каникулярное время.
Кроме того, это установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и приём уведомлений о начале предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в прошлом году в столице отремонтировали 28 офисов «Мои документы».