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В МФЦ Татарстана расширили перечень услуг в 2024 году

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В МФЦ Татарстана в 2024 году стали оказывать семь новых видов услуг. Об этом на коллегии ГБУ МФЦ в республике заявила руководитель учреждения Ленара Музафарова.
В МФЦ Татарстана расширили перечень услуг в 2024 году
  • РИА Новости

Всего МФЦ Татарстана оказывают 285 видов услуг, сообщает «Реальное время».

Музафарова рассказала, какие новые услуги жители смогут получать в текущем году. Это приём отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организация отдыха детей в каникулярное время.

Кроме того, это установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и приём уведомлений о начале предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в прошлом году в столице отремонтировали 28 офисов «Мои документы».

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