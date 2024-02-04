Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейная ипотека»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он.
Хуснуллин уточнил, что правительство также поддержит ипотеку на Дальнем Востоке и в новых регионах России.
23 января глава государства Владимир Путин заявил, что ход реализации мер социальной поддержки многодетных семей в регионах России необходимо держать на контроле.
Заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.
Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности.