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Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейная ипотека»

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Программу «Семейная ипотека» продлят в России, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин во время деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейная ипотека»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что правительство также поддержит ипотеку на Дальнем Востоке и в новых регионах России.

23 января глава государства Владимир Путин заявил, что ход реализации мер социальной поддержки многодетных семей в регионах России необходимо держать на контроле.

Заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.

Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности.

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