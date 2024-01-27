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Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на гражданский авиапром

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Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников гражданской авиапромышленности.
Слуцкий предложил расширить дальневосточную ипотеку на гражданский авиапром
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Те, кто собирают истребители, могут получить дальневосточную ипотеку, а работники гражданских цехов — нет. Директор завода Александр Иванович Пекарш поддержал нашу инициативу расширить право получения дальневосточной ипотеки и для работников гражданской авиапромышленности», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки.

Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, программа «Семейная ипотека» стала самой востребованной и масштабной по выдаче в 2023 году.

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