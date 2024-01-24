Минфин: семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации
Замглавы Минфина Чебесков призвал трансформировать программу льготной ипотеки
- РИА Новости
«Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена», — цитирует его РИА Новости.
При этом Чебесков добавил, что к настоящему моменту имеющиеся льготные программы назвать эффективными мерами поддержки нельзя. Он подчеркнул, что они нуждаются в трансформации, в том числе семейная ипотека.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости пролонгировать программу семейной ипотеки в России.