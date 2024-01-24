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Минфин: семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации

Замглавы Минфина Чебесков призвал трансформировать программу льготной ипотеки

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Заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.
Минфин: семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации
  • РИА Новости

«Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена», — цитирует его РИА Новости.

При этом Чебесков добавил, что к настоящему моменту имеющиеся льготные программы назвать эффективными мерами поддержки нельзя. Он подчеркнул, что они нуждаются в трансформации, в том числе семейная ипотека.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости пролонгировать программу семейной ипотеки в России.

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