Минфин: семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации

Заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.

«Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена», — цитирует его РИА Новости.

При этом Чебесков добавил, что к настоящему моменту имеющиеся льготные программы назвать эффективными мерами поддержки нельзя. Он подчеркнул, что они нуждаются в трансформации, в том числе семейная ипотека.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости пролонгировать программу семейной ипотеки в России.