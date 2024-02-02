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Глава СК поручил возбудить дело по сообщению о дискредитации ВС России врачом

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о дискредитации Вооружённых сил России врачом московской поликлиники.

«Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооружённых формирований Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что сотрудники СК России возбудили более 270 уголовных дел за ложную информацию о российских вооружённых силах почти за два года.

Также Генпрокуратура России сообщила, что почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия армии и органов власти страны, блокировано в 2023 году.

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