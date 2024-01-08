Генпрокуратура: в 2023 году блокировано 70 тысяч интернет-ресурсов с фейками
Почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия армии и органов власти России, блокировано в 2023 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«Удалено или заблокировано свыше 69 тыс. интернет-ресурсов», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор женщине за дискредитацию ВС России.
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