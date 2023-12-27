На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию ВС России

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор женщине за дискредитацию ВС России.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Гражданка... допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения СВО», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве заявили, что женщина также демонстративно слушала песни на украинском языке.

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.