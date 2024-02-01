ЦИК России 2 февраля рассмотрит признание Свиридовой утратившей статус кандидата
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект повестки дня заседания ЦИК.
Также члены избирательной комиссии завтра рассмотрят вопросы касательно извещения о выявленных недостатках в документах, которые были представлены в ЦИК Анатолием Баташевым и Радой Русских.
31 января в ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты.
Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.
Накануне бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи для регистрации на предстоящих президентских выборах.
При этом блогер-эколог Анатолий Баташев объявил о своём решении отказаться от участия в президентских выборах.
Также основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что вышел из предвыборной президентской гонки из-за открытого зарубежного счёта.
Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.