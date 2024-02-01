ЦИК России 2 февраля рассмотрит признание Свиридовой утратившей статус кандидата

ЦИК России в ходе заседания 2 февраля рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на президентских выборах.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект повестки дня заседания ЦИК.

Также члены избирательной комиссии завтра рассмотрят вопросы касательно извещения о выявленных недостатках в документах, которые были представлены в ЦИК Анатолием Баташевым и Радой Русских.

31 января в ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты.

Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Накануне бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи для регистрации на предстоящих президентских выборах.

При этом блогер-эколог Анатолий Баташев объявил о своём решении отказаться от участия в президентских выборах.

Также основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что вышел из предвыборной президентской гонки из-за открытого зарубежного счёта.

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.