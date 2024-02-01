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ЦИК России 2 февраля рассмотрит признание Свиридовой утратившей статус кандидата

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ЦИК России в ходе заседания 2 февраля рассмотрит вопрос о признании Ирины Свиридовой утратившей статус кандидата на президентских выборах.
ЦИК России 2 февраля рассмотрит признание Свиридовой утратившей статус кандидата
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект повестки дня заседания ЦИК. 

Также члены избирательной комиссии завтра рассмотрят вопросы касательно извещения о выявленных недостатках в документах, которые были представлены в ЦИК Анатолием Баташевым и Радой Русских.

31 января в ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты.

Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Накануне бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских сдала в Центральную избирательную комиссию подписи для регистрации на предстоящих президентских выборах.

При этом блогер-эколог Анатолий Баташев объявил о своём решении отказаться от участия в президентских выборах.

Также основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что вышел из предвыборной президентской гонки из-за открытого зарубежного счёта.

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.

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