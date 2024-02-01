В Ставропольском крае врачи провели более двух тысяч дистанционных консультаций
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональный Минздрав.
«Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении — это не просто технологический шаг вперёд, но и забота о здоровье наших граждан», — сказал Литвинов.
Отмечается, что возможность проводить дистанционные консультации есть в 631 медицинском подразделении Ставрополья.
Ранее сообщалось, что «Поезда здоровья» посетят 60 населённых пунктов Нижегородской области в феврале.