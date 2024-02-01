«Поезда здоровья» посетят 60 населённых пунктов Нижегородской области в феврале
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
По словам министра здравоохранения области Галины Михайловой, в конце 2023 года мобильно-диагностические комплексы оснастили новым оборудованием. На его закупку из средств регионального бюджета было выделено более 7,6 млн рублей.
За первый месяц работы в этом году врачи приняли 2,4 тыс. пациентов, провели более 4,5 тыс. консультаций и выполнили свыше 5,7 тыс. различных исследований.
Ранее сообщалось, что для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.