«Поезда здоровья» посетят 60 населённых пунктов Нижегородской области в феврале

В Нижегородской области в феврале 2024 года «Поезда здоровья» посетят более 60 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

По словам министра здравоохранения области Галины Михайловой, в конце 2023 года мобильно-диагностические комплексы оснастили новым оборудованием. На его закупку из средств регионального бюджета было выделено более 7,6 млн рублей.

За первый месяц работы в этом году врачи приняли 2,4 тыс. пациентов, провели более 4,5 тыс. консультаций и выполнили свыше 5,7 тыс. различных исследований.

Ранее сообщалось, что для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.