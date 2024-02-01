RT в Telegram
Подпишись

«Поезда здоровья» посетят 60 населённых пунктов Нижегородской области в феврале

Короткая ссылка
В Нижегородской области в феврале 2024 года «Поезда здоровья» посетят более 60 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях.
«Поезда здоровья» посетят 60 населённых пунктов Нижегородской области в феврале
  • © nobl.ru

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

По словам министра здравоохранения области Галины Михайловой, в конце 2023 года мобильно-диагностические комплексы оснастили новым оборудованием. На его закупку из средств регионального бюджета было выделено более 7,6 млн рублей.

За первый месяц работы в этом году врачи приняли 2,4 тыс. пациентов, провели более 4,5 тыс. консультаций и выполнили свыше 5,7 тыс. различных исследований.

Ранее сообщалось, что для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить