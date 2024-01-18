RT в Telegram
Подпишись

В подмосковные больницы закупят 17 мобильных ФАПов в 2024 году

Короткая ссылка
Для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.
В подмосковные больницы закупят 17 мобильных ФАПов в 2024 году

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Светланы Стригунковой, современные передвижные комплексы для подмосковных больниц приобретаются ежегодно.

«За последние три года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить ещё 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — уточнила она.

В пяти комплексах будут установлены маммографы, в четырёх других — флюорографы, ещё в семи — и то и другое оборудование.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой сообщало, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить