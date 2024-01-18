В подмосковные больницы закупят 17 мобильных ФАПов в 2024 году

Для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Светланы Стригунковой, современные передвижные комплексы для подмосковных больниц приобретаются ежегодно.

«За последние три года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить ещё 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — уточнила она.

В пяти комплексах будут установлены маммографы, в четырёх других — флюорографы, ещё в семи — и то и другое оборудование.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой сообщало, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».