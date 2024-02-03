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Сомнолог Калинкин: нельзя просыпаться на постоянной основе по будильнику

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Ангелина Шурпина
Руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT рассказал о вреде подъёма по будильнику, а также дал советы, как просыпаться без него.
Сомнолог Калинкин: нельзя просыпаться на постоянной основе по будильнику
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Как отметил врач, просыпаться по будильнику не следует вообще никому. 

«В некоторых ситуациях (например, надо в аэропорт, на поезд, экзамен или раннее событие) будильником можно воспользоваться. Но те, кто просыпается на постоянной основе, лишают себя главного в жизни — достаточного количества сна», — уточнил сомнолог. 

Он подчеркнул важность подъёма без будильника, отметив, что самый простой способ — раньше ложиться.

«Тогда человек будет в установленное время просыпаться, потому что в головном мозге есть собственный будильник. У нас есть центральные биологические часы, которые не просто будят нас, а работают на генетическом уровне. То есть работа часов связана с работой генома», — пояснил Калинкин.

При этом собеседник RT назвал определённые виды патологий, при наличии которых очень сложно просыпаться. Например, такое встречается у больных с нарушением дыхания во время сна — апноэ.

«Большинство людей, если будут раньше ложиться, то будут раньше просыпаться и без будильника. То есть человек может выставить себе любое время — хоть шесть, хоть семь утра, если он будет ложиться раньше, досыпать свою норму, которая составляет от семи до девяти часов, тем самым он будет вставать без будильника и в то время, когда ему необходимо», — объяснил Калинкин.

Он также добавил, что, к сожалению, большинство людей имеют «задержку фазы засыпания».

«Мы проводили в одном из университетов Москвы крупное исследование, оказалось, что 80% студентов ложатся в интервале с 12 до трёх часов ночи. А если у них утренняя пара, то, естественно, им приходится вставать по будильнику, они не выспались и не отдохнули, не запоминают информацию, хуже учатся, хуже проходит социальная адаптация», — рассказал эксперт.

По мнению специалиста, любой человек должен понять, не какой будильник нужно использовать, чтобы легче просыпаться, а то, что он может просыпаться и без будильника.

«Единственное, ему необходимо нормализовать своё время засыпания и пробуждения», — заключил собеседник RT.

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