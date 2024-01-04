Сомнолог Черкасова дала советы, как организовать режим дня в праздники

Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала, как правильно организовать режим дня в новогодние праздники.

«В новогоднюю ночь можно лечь, во сколько получится, но, тем не менее, проснуться желательно не позже 10 часов утра. Даже если человек лёг под утро, нескольких часов ему хватит, чтобы восстановиться. На следующий день нужно встать на час раньше — в 9 утра, через день — в 8 утра, и получается, что с 3—4 января человек быстро вернёт свой режим», — объяснила врач.

Тем людям, у которых уже «сбился» распорядок дня, рекомендуется ещё в середине январских праздников начинать вставать на час раньше, чтобы потом комфортнее войти в рабочий режим, подчеркнула Черкасова.

«Это довольно необременительно, вполне реализуемо и не приносит резкого дискомфорта в отличие от той ситуации, если вам придётся, например, переносить подъём с 13 часов на 7 утра», — отметила она.

Также, по её словам, очень важно во второй половине дня воздерживаться от кофе, чая и шоколада — источников кофеина.

Кроме того, сомнолог посоветовала проводить праздники активно: сходить на каток, в поход, встретиться и погулять с друзьями.

«На протяжении всех праздников стоит регулировать потребление алкоголя, потому что он, с одной стороны, большинству людей помогает уснуть, с другой стороны, делает сон более поверхностным и менее восстанавливающим, поэтому люди больше времени проводят в постели, тем самым, сбивая режим», — заключила собеседница RT.

Ранее врач-терапевт Разият Чупанова рекомендовала придерживаться одного графика при отходе ко сну.