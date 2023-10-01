Врач Чупанова: нужно придерживаться одного графика при отходе ко сну

Врач-терапевт Разият Чупанова рассказала в беседе с RT, с чем связаны трудности с пробуждением осенью и как с ними бороться.

«В летнее время суток пробуждение даётся проще из-за оптимальной, комфортной температуры в помещении, воздействия солнечных лучей и яркого света на головной мозг, поэтому нам легко рано просыпаться. Когда дни становятся короче, а утро постепенно теряет световой сигнал, то пробуждение становится сложнее. Поэтому нам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы проснуться, приступить к работе или хотя бы добраться до неё вовремя», — рассказала врач-терапевт сервиса «СберЗдоровья».

По её словам, необходимо придерживаться одного графика при отходе ко сну.

«Летом и зимой, если стремиться ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, то адаптация организма произойдёт быстрее и эффективнее. Так можно сохранить привычную ежедневную продуктивность», — рассказала врач.

Кроме того, она посоветовала регулярно делать утром физические упражнения.

«Это может быть даже десятиминутная разминка с растяжкой, которая поможет мозгу получить дополнительные сигналы извне для пробуждения. Вдобавок регулярные аэробные нагрузки (фитнес, пешие или велопрогулки, танцы) снижают утомляемость и повышают выносливость организма», — заявила терапевт.

Сразу после пробуждения лучше выпить стакан воды, добавила Чупанова. Также она порекомендовала использовать световой будильник.

«Они имитируют восход солнца, что быстрее настроит вас на желаемое время пробуждения. Также можно использовать прикроватные лампы», — подчеркнула врач.

Помимо этого, специалист добавила, что не стоит злоупотреблять алкоголем, который может вызывать сонливость.

«Иногда тяжёлое пробуждение может быть связано со здоровьем: качество сна может ухудшиться при сильном стрессе, депрессии, приёме некоторых препаратов, хронических болях», — объяснила собеседница RT.

В таких случаях необходимо обратиться к врачу за консультацией, заключила терапевт.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна на фоне стресса.