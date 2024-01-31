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Врач Гончар рассказала о мерах профилактики гестационного диабета у беременных

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Эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге кандидат медицинских наук Виктория Гончар рассказала, какие существуют меры профилактики гестационного диабета у беременных.
Врач Гончар рассказала о мерах профилактики гестационного диабета у беременных
  • Gettyimages.ru

«Основные меры — это контроль веса, сбалансированное питание и достаточный уровень физической нагрузки. При наступлении беременности таким пациенткам также могут назначить более ранний скрининг на уровень глюкозы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, гестационный диабет во время первой беременности повышает вероятность повторения при последующих беременностях, но это лишь фактор риска, который можно профилактировать.

«Сахарозаменители при гестационном диабете употреблять не рекомендуется вообще. То же самое касается и «диетических» лакомств на фруктозе. Несмотря на то что их разрешено есть людям с обычным сахарным диабетом, при ГСД они попадают под запрет», — добавила Гончар.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова предупредила, что злоупотребление вредной пищей может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

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