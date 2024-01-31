Выплаты на аренду жилья получили 10,5 тысячи подмосковных медработников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
«Важно, чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», — сказал Брынцалов.
Он также отметил, что медработники в том числе могут получить сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки и земельные участки.
Ранее сообщалось, что на Кубани улучшили жилищные условия 900 работников соцсферы в 2023 году.