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На Кубани улучшили жилищные условия 900 работников соцсферы в 2023 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году жилищные условия улучшили 900 работников социальной сферы.
На Кубани улучшили жилищные условия 900 работников соцсферы в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«Это 410 педагогов, 126 врачей и 364 специалиста соцсферы. И мы будем помогать работникам бюджетной сферы с решением жилищного вопроса до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал Кондратьев.

Отмечается, что субсидию в размере миллиона рублей на взнос по ипотеке могут получить работники соцсферы, проживающие в крае более десяти лет, не обеспечены жильём или площадь имеющегося в собственности менее 10 кв. м на одного члена семьи.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м.

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