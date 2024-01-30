У погибшего при крушении Ил-76 бортинженера остались жена и две дочери в Оренбурге
- РИА Новости
Об этом RT рассказала сестра бортинженера Людмила Логинова.
Она отметила, что Андрей с детства хотел летать, поэтому пошёл учиться профессии в Иркутске.
После обучения он был распределён на службу в Оренбург. Там он встретил девушку, с которой создал семью.
Логинова считает, что все шестеро членов экипажа Ил-76 являются героями, поскольку они увели горящее воздушное судно от села.
Ранее RT поговорил с дочкой Игоря Саблинского, бортрадиста сбитого самолёта Ил-76.
Президент России Владимир Путин заявил, что ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории.
Следственный комитет сообщает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.
24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.