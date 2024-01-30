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У погибшего при крушении Ил-76 бортинженера остались жена и две дочери в Оренбурге

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Жена и две дочери остались в Оренбурге у бортинженера Андрея Пилуева, погибшего при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого украинскими военными.
У погибшего при крушении Ил-76 бортинженера остались жена и две дочери в Оренбурге
  • РИА Новости

Об этом RT рассказала сестра бортинженера Людмила Логинова.

Она отметила, что Андрей с детства хотел летать, поэтому пошёл учиться профессии в Иркутске.

После обучения он был распределён на службу в Оренбург. Там он встретил девушку, с которой создал семью.

Логинова считает, что все шестеро членов экипажа Ил-76 являются героями, поскольку они увели горящее воздушное судно от села.

Ранее RT поговорил с дочкой Игоря Саблинского, бортрадиста сбитого самолёта Ил-76.

Президент России Владимир Путин заявил, что ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории.

Следственный комитет сообщает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

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