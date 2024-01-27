RT поговорил с дочкой бортрадиста сбитого ВСУ самолёта Ил-76 Игоря Саблинского

RT поговорил с дочкой Игоря Саблинского, бортрадиста сбитого в Белгородской области Вооружёнными силами Украины самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

Арина рассказала RT, что её отец родился в 1969 году в Витебске, после срочной службы в ВДВ выбрал лётную профессию. От первого брака у него осталась дочь, во втором он воспитывал пасынка.

По словам девушки, военный облетел всю Россию и часто бывал за рубежом.

«Как только он переступал порог дома, всегда говорил: «Вот я и дома, как же здесь хорошо». Ему всегда удавалось с первого раза решить любые проблемы, которые нам казались нерешаемыми», — поделилась она.

Девушка добавила, что в 2023 году её отец получил медаль Нестерова.

«Дома не бывал месяцами, но никогда не подавал вида об усталости и улыбался, несмотря ни на что», — сказала она.

Арина добавила, что семья всегда с пониманием относилась к профессии Саблинского.

«Я с гордостью говорю, что наш папа — наш герой, — заключила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области.

Следственный комитет России показал видеозапись, на кадрах которой запечатлена посадка пленных бойцов Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76.