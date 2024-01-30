Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам

Российской стороне «глубоко наплевать на чувства японского народа» по островам Курильской гряды, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым северным территориям. Это не «спорные территории», это Россия», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Тем, кому «особенно грустно», Медведев предложил «уйти из жизни традиционным японским способом».

«Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки», — добавил политик.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Кремль не приемлет подобную постановку вопроса и такие формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью России.