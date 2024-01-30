Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам
- РИА Новости
«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым северным территориям. Это не «спорные территории», это Россия», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Тем, кому «особенно грустно», Медведев предложил «уйти из жизни традиционным японским способом».
«Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки», — добавил политик.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.
Вместе с этим японская сторона в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Кремль не приемлет подобную постановку вопроса и такие формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью России.