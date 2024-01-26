В Подмосковье прошли диспансеризацию 3,2 млн человек в 2023 году

Зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что диспансеризацию в регионе в 2023 году прошли более 3,2 млн человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — рассказала Стригункова.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и оперативно назначить эффективное лечение.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году прошли почти 194 тыс. жителей. Полностью здоровыми признаны 18,4%.