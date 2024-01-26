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В Подмосковье прошли диспансеризацию 3,2 млн человек в 2023 году

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Зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что диспансеризацию в регионе в 2023 году прошли более 3,2 млн человек.
В Подмосковье прошли диспансеризацию 3,2 млн человек в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — рассказала Стригункова.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и оперативно назначить эффективное лечение.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году прошли почти 194 тыс. жителей. Полностью здоровыми признаны 18,4%.

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