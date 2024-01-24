Диспансеризацию на Ямале прошли 194 тысячи жителей

Диспансеризацию в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году прошли почти 194 тыс. жителей. Полностью здоровыми признаны 18,4%.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«По итогам прошлых лет лидером по выявляемости стали сердечно-сосудистые заболевания. У каждого четвёртого жителя Ямала повышенное артериальное давление, у каждого третьего — повышенный уровень холестерина», — заявил главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев.

Диспансеризацию проходят раз в три года пациенты с 18 до 39 лет, раз в год — пациенты с 40 лет.

Ранее сообщалось, что в больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей.