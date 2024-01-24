Диспансеризацию на Ямале прошли 194 тысячи жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
«По итогам прошлых лет лидером по выявляемости стали сердечно-сосудистые заболевания. У каждого четвёртого жителя Ямала повышенное артериальное давление, у каждого третьего — повышенный уровень холестерина», — заявил главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев.
Диспансеризацию проходят раз в три года пациенты с 18 до 39 лет, раз в год — пациенты с 40 лет.
Ранее сообщалось, что в больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей.