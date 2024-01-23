В больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Высокоточное диагностическое оборудование и профессионализм наших медиков — это главные составляющие для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в регионе», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.
Также стало известно, что в Нижегородской области специалисты «Поездов здоровья» приняли более 1500 пациентов в 37 населённых пунктах с начала 2024 года, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на областную клиническую больницу имени Семашко.
В таких поездах приём ведут кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги и другие специалисты.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области новая амбулатория приняла первых пациентов.