В больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей

В больницы Кемерова, посёлков Крапивинский и Тисуль поступила новая медтехника общей стоимостью почти 24 млн рублей. Оборудование приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и за счёт средств регионального бюджета.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Высокоточное диагностическое оборудование и профессионализм наших медиков — это главные составляющие для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в регионе», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Также стало известно, что в Нижегородской области специалисты «Поездов здоровья» приняли более 1500 пациентов в 37 населённых пунктах с начала 2024 года, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на областную клиническую больницу имени Семашко.

В таких поездах приём ведут кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области новая амбулатория приняла первых пациентов.