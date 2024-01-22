В Новосибирской области новая амбулатория приняла первых пациентов
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Об этом сообщает ОТР.
Для детей предусмотрены кабинеты доврачебной помощи, педиатра, процедурный и прививочный. Для взрослых работают кабинеты неотложной помощи, терапевта, стоматолога, акушера-гинеколога и физиотерапевта.
Кроме того, есть дневной стационар.
Оборудование поставлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.