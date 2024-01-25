RT в Telegram
Подпишись

Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Короткая ссылка
Государственная дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребёнком, не достигшим 16 лет.
Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет
  • РИА Новости

Согласно действующему законодательству, уволить одинокого родителя разрешают после того, как ребёнку исполняется 14 лет, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что законопроект внесла ЛДПР, он получил положительный отзыв правительства.

Ранее президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в России появится единое удостоверение многодетной семьи

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить