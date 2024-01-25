Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Государственная дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребёнком, не достигшим 16 лет.

Согласно действующему законодательству, уволить одинокого родителя разрешают после того, как ребёнку исполняется 14 лет, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что законопроект внесла ЛДПР, он получил положительный отзыв правительства.

Ранее президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в России появится единое удостоверение многодетной семьи.