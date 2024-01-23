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Депутат ГД Буцкая прокомментировала введение статуса многодетной семьи

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая высказалась о введении статуса многодетной семьи в России.
Депутат ГД Буцкая прокомментировала введение статуса многодетной семьи
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«У нас теперь будет единое удостоверение многодетной семьи во всей России. Единый регистр многодетных семей. Будут тем самым все посчитаны, будет понятно, кто имеет право на меры поддержки. Вероятно, что реестр появится на «Госуслугах». Сейчас это задача правительства — всё организовать», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Буцкая, в президентском указе прописано, как будет определяться статус. Это наличие трёх детей, по возрасту старшего ребёнка, пока ему не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится в вузе.

По словам депутата, для родителей статус остаётся постоянным.

«У мамы троих детей есть возможность раньше выйти на пенсию. У многодетных родителей есть льготы по трудовому законодательству, есть возможность повышения квалификации, переобучения», — добавила Буцкая.

Ранее президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.

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