Диетологи прокомментировали данные о новых случаях ожирения среди россиян

Врач-терапевт Людмила Лапа и диетолог Елена Соломатина в беседе с RT прокомментировали данные Росстата о том, что в 2022 году было выявлено свыше 419 тыс. новых случаев ожирения среди российских граждан.

Как отметила Лапа, процент людей с ожирением увеличивается из-за обильной сладкой и жирной пищи.

«А раз мы едим такую пищу, то, естественно, у нас отложение жиров и глюкозы значительно больше, чем должно быть. Чтобы избежать ожирения достаточно здорового питания и обязательно проконсультироваться с врачом. Если здоровое питание не помогает в течение месяца, значит, нужно идти к врачу-эндокринологу, значит, идут уже нарушения эндокринологические», — считает Лапа.

В свою очередь, Соломатина отмечает, что такие цифры не предел.

«В генетике заложено, что человек должен пищу тяжело искать, а если нашёл, то нужно запасаться. Сейчас — всего в изобилии. Люди тратят все меньше и меньше калорий на свою жизнедеятельность. Плюс стрессы стали другие. Раньше были адреналиновые. А сейчас виртуальные стрессы, и они накладываются. И вот эта бесконечная многофункциональность несвойственна человеку. Догнать, убежать и стресс реализовать. Сейчас стресс не реализовывается, не заканчивается. И организм вырабатывает определённый гормон и говорит: «Запасай жир», — объяснила она.

Также специалист отметила, что большое количество отложенного в организме жира начинает вмешиваться в работу разных систем и нарушать их.

«Устранение симптомов уже не поможет: печень неправильно реагирует, мозг уже неправильные команды даёт. И всё это входит в культуру: одежду задрапировали, бодипозитив изобрели. По сути, еда — легализованный наркотик. Никто не будет ругать полного человека... Если систему не поменять, то мы придём к тому, что каждое следующее поколение будет всё толще и всё слабее. Ожирение ещё и сокращает рождаемость. Идут системные заболевания», — заключила собеседница RT.

Ранее в Росстате рассказали о 419 тыс. новых случаев ожирения, выявленных в 2022 году среди россиян.