Росстат: 419 тысяч новых случаев ожирения выявили в 2022 году среди россиян
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«В 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс.» — отмечается в материале.
Росстат сообщил, что в 2022 году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, а также нарушения обмена веществ страдали 13,05 млн граждан.
Кроме того, ожирение и сахарный диабет обнаружили у 5,27 млн и 2,17 млн россиян соответственно.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный призвал признать ожирение социально значимым заболеванием.