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Росстат: 419 тысяч новых случаев ожирения выявили в 2022 году среди россиян

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В 2022 году было выявлено свыше 419 тыс. новых случаев ожирения среди российских граждан, говорится в сборнике Росстата «Здравоохранение в России — 2023».
Росстат: 419 тысяч новых случаев ожирения выявили в 2022 году среди россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

«В 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс.» — отмечается в материале.

Росстат сообщил, что в 2022 году от болезней эндокринной системы, расстройства питания, а также нарушения обмена веществ страдали 13,05 млн граждан.

Кроме того, ожирение и сахарный диабет обнаружили у 5,27 млн и 2,17 млн россиян соответственно.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный призвал признать ожирение социально значимым заболеванием.

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