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Депутат ГД Куринный: ожирение надо признать социально значимым заболеванием

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Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный назвал «колоссальными» экономические потери, которые несёт государство из-за лечения россиян с лишним весом. Он заявил, что ожирение следует признать социально значимым заболеванием в России.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он привёл данные НМИЦ эндокринологии, согласно которым 31% россиян страдают ожирением, ещё 35% имеют избыточную массу тела.

Депутат также напомнил, что ожирение сопряжено с риском развития ряда тяжёлых заболеваний: начиная от сердечно-сосудистых, эндокринологических до болезней суставов.

«Ожирение — это 20% расходов здравоохранения сегодня. Это то, что мы платим, чтобы содержать нашу медицину. Это колоссальные экономические потери для государства, связанные с ранней смертностью и инвалидностью, поэтому заниматься этим надо серьёзно и системно», — резюмировал Куринный.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева посоветовала соблюдать меру при употреблении соусов.

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