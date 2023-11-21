Диетолог Евстигнеева посоветовала соблюдать меру при употреблении соусов

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева заявила, что желательно соблюдать меру при употреблении соусов.

«Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит употреблять соусы и тем, кто хотел бы снизить вес. Как пояснила эксперт, майонез сам по себе жирный, а кетчуп содержит довольно много сахара.

Ранее в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о роли витамина D для организма.