Белгородские школы в 20 километрах от границы с Украиной переведут на дистант
- РИА Новости
«По обучению наших детей. В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы проводят третью четверть в дистанционном режиме», — сообщил он.
Гладков добавил, что в Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение — в соответствии с этим глава округа позже дополнительно сообщит, где и в какой форме будут вести уроки.
Ранее над территорией Белгородской области силами ПВО уничтожено четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire и перехвачено два украинских БПЛА.
Также было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.