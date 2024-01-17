Белгородские школы в 20 километрах от границы с Украиной переведут на дистант

Все школы Белгородской области в 20-километровой зоне от границы с Украиной перейдут на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По обучению наших детей. В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы проводят третью четверть в дистанционном режиме», — сообщил он.

Гладков добавил, что в Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение — в соответствии с этим глава округа позже дополнительно сообщит, где и в какой форме будут вести уроки.

Ранее над территорией Белгородской области силами ПВО уничтожено четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire и перехвачено два украинских БПЛА.

Также было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.