Стоматолог Мартынова назвала стресс вредным для здоровья зубов

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала о вреде стресса для здоровья зубов.

«Для зубов это чревато снижением прочности эмали, нарушением микроциркуляции в сосудах дёсен и костной ткани. Постоянно повышенный уровень кортизола приводит к обострению воспалительных процессов в тканях пародонта», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также на гигиену полости рта, по мнению специалиста, влияют сладкое, мучное, газированные и спиртные напитки. Вредна привычка постоянно облизывать, кусать губы или грызть карандаши, ногти, ручки.

«Мы не можем избежать стресса, но можем снизить риск заболеваний зубов и дёсен, предупредить нарушение прикуса. Обязательна гигиена полости в домашних условиях: необходимо чистить зубы дважды в день, использовать ирригатор, зубную щётку, зубную нить, межзубные ёршики. Раз в полгода посещайте стоматолога для профессиональной гигиены и осмотра, даже если ничего не болит», — заключила Мартынова.

Ранее детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рассказала о вреде ирисок для зубов взрослых и детей.