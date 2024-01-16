Организатор «голой вечеринки» Ивлеева задолжала бюджету России более 100 000 рублей

У идейного организатора и участницы «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой образовалась задолженность в 103,9 тыс. рублей перед Налоговой службой России. Об этом RT узнал из сервисов оплаты долгов, соединённых с открытым API ФНС.

Информация о долге появилась в публичном реестре налоговиков 12 января.

Рядом с ИНН Ивлеевой в графе «основание» указано, что она не осуществила Единый налоговый платёж.

Сумма долга практически совпадает с размером госпошлины (102,2 тыс. рублей), которую в феврале 2023 года присудил Ивлеевой Арбитражный суд Москвы.

По данному делу бизнесмен Александр Мокров взыскал с фирмы Ивлеевой 15,8 млн рублей. Фирма «Капельница групп», принадлежащая Ивлеевой, вовремя не вернула ссуду, которую получила от Мокрова.

По закону долги по налоговой линии свыше 30 тыс. рублей, переданные на взыскание судебным приставам, становятся причиной ограничения выезда за рубеж. Пока гражданин не оплатит всю сумму долга, границу он пересечь не сможет.

Ивлеева в декабре 2023 года организовала скандальную вечеринку в клубе «Мутабор», которую суд признал пропагандой ЛГБТ*. За это Лефортовский суд назначил блогеру штраф в 100 тыс. рублей.

Ранее RT опубликовал рейтинг «должников-иноагентов», которые годами и месяцами не платят налоги в бюджет. Всего в списке оказались 153 человека, которые в совокупности не заплатили 12,3 млн рублей в пользу ФНС.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.