Врач Паршина рассказала о мерах, которые помогут не заболеть в морозы

Врач-терапевт Алёна Паршина рассказала в беседе с RT, как правильно одеваться и что употреблять в пищу в морозную погоду.

По словам специалиста «СберЗдоровья», важную роль в защите от холода играет одежда.

«Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоёв одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода. Начните с основного слоя — термобелья. Наденьте термокофту и термоштаны. Затем добавьте слой обычной одежды, например свитер, брюки. Далее — утеплённая одежда: пуховик или тёплая куртка. Не забудьте о тёплых носках, шапке, шарфе и перчатках, чтобы защитить экстремально чувствительные к холоду части тела», — посоветовала эксперт.

Также, по её мнению, необходимо помнить о важности нанесения кремов для защиты от холода на открытые участки лица, губы.

Ещё необходимо помнить, что наш организм тратит больше энергии, чтобы поддерживать оптимальную температуру, поэтому стоит сохранять баланс и правильно питаться, рассказала врач.

По её словам, следует составлять рацион из пищи, богатой белками, овощей и фруктов.

«Регулярное употребление горячих напитков, таких как чай, кофе или любые другие горячие напитки, помогут согреться», — объяснила она.

Специалист также напомнила о ещё одном правиле поведения во время холодных месяцев.

«Обязательно учитывайте погодные условия и длительность пребывания на улице перед поездкой или прогулкой. При длительных прогулках или занятиях спортом помните о том, что нужно размяться — не стоит мгновенно подвергать себя физической активности на холоде. Важно научиться в морозы передвигаться на улице без неприятных последствий для здоровья. Холод может стать настоящим испытанием для нашего организма, но при соблюдении несложных правил можно оказать ему значимую поддержку», — заключила Паршина.

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